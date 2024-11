Załamanie pogody: W tych miejscach dziś i jutro spadnie śnieg. IMGW ostrzega

W wielu regionach opady śniegu będą intensywne. W niektórych miejscach może spaść go nawet 15 cm. Należy również spodziewać się gwałtownego spadku temperatury - poniżej 0 stopni Celsjusza. To połączenie sprawi, że na drogach i chodnikach pojawi się niebezpieczna warstwa lodu.

Reklama

Prognoza pogody na dziś i jutro. Gdzie spadnie śnieg?

Biały puch pojawi się w wielu zakątkach kraju. Opady będą najbardziej intensywne na północy (wzdłuż wybrzeża) oraz na zachodzie i południu. IMGW podzieliło się orientacyjną prognozą numeryczną na swoim profilu w serwisie X. Mapa z wizualizacją pokazuje, w których regionach pojawią się opady i jak intensywne będą.

Dziś na północy i wschodzie kraju suma opadów wyniesie około 10-15 mm. W rejonie Bieszczad do 25 mm. Najgorzej będzie w górach i miejscami na Pomorzu, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść nawet 15 cm. Nietypowym jak na listopad zjawiskiem będą burze, które mogą wystąpić lokalnie nad morzem. Dziś należy spodziewać się również dużego zachmurzenia.

W ciągu dnia temperatura maksymalna na północnym zachodzie wyniesie 2 stopnie Celsjusza, zaś w centrum około 5 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry mogą wskazać do 10 stopni Celsjusza. Należy uważać na dość silny wiatr, który w porywach może osiągnąć do 70 km/h na południowym wschodzie i 80 km/h nad morzem. Opady śniegu wiążą się również z ryzykiem zawiei śnieżnej, która będzie ograniczać widoczność do 500 m, a w górach do mniej niż 200 m.