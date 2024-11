USA: Strzelanina na lotnisku, kula trafiła w samolot. Ewakuowano pasażerów

Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed godziną 22:00 czasu lokalnego na niewielkim lotnisku w Dallas w amerykańskim Teksasie. Na miejsce przyjechały policja i straż pożarna.

Strzały na lotnisku w Dallas w USA. Pocisk trafił w samolot pasażerski

Jak poinformowała w oświadczeniu linia lotnicza Southwest Airlines, na lotnisku w Dallas padły strzały, w wyniku czego jeden pocisk uderzył w przygotowujący się do startu samolot linii Southwest Airlines.

„Lot Southwest Airlines 2494 miał wystartować do Indianapolis (...) kula trafiła w prawą stronę maszyny, gdy załoga przygotowywała się do startu” - podała linia w oświadczeniu. Jak dodano, doszło do tego, "gdy załoga przygotowywała się do startu”.

Linia lotnicza poinformowała, że pasażerowie zostali ewakuowani. ”Nie odnotowano żadnych obrażeń. Powiadomiono organy ścigania, a samolot wycofano z eksploatacji" - podkreślono.