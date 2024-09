Podczas ceremonii przetransportowano także trumnę zmarłego króla rzeką Waikato do stóp świętej dla Maorysów góry Taupiri. Grupa mężczyzn wniosła ją później na szczyt, by zmarły mógł dołączyć do przodków.

Nowa królowa studiowała język maoryski i prawo zwyczajowe na Uniwersytecie w Waikato na Wyspie Północnej. Uczyła także dzieci tańców i śpiewów maoryskich.

Czytaj więcej Polityka Nowa Zelandia zmieni nazwę? Chce tego Partia Maorysów Partia Maorysów wystosowała petycję o zmianę nazwy państwa Nowa Zelandia. Przedstawiciele ugrupowania chcą, by do 2026 r. miejscowościom w kraju nadano rdzenne nazwy.

Maorysi stanowią około 17 proc. ludności Nowej Zelandii

Głową państwa w Nowej Zelandii jest brytyjski król Karol III, ale król maoryski odgrywa rolę ceremonialną. Mimo że nie ma on statusu prawnego, to pełni istotną funkcję kulturalną – a czasem też polityczną – jako symbol tożsamości Maorysów. Maorysi wywodzą się z wysp wokół Tahiti. Stanowią oni około 17 proc. ludności Nowej Zelandii – około 900 tys. osób.