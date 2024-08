Okna życia w Polsce

Pierwsze okno życia powstało w Polsce w 2006 roku w Krakowie. W całym kraju Caritas Polska prowadzi 70 takich miejsc. W Warszawie działają dwa takie punkty – przy ul. Hożej i ul. ks. Kłopotowskiego.

Okna życia są otwierane z zewnątrz, posiadają ogrzewanie i wentylację oraz odpowiednio przygotowane miejsce dla dziecka. Po ich otwarciu dyskretny alarm informuje opiekunki, zwykle zakonnice, o umieszczeniu dziecka. Noworodek zostaje umieszczony w inkubatorze do momentu przybycia karetki, która zabiera go do szpitala na badania. Następnie dziecko trafia do pogotowia rodzinnego, a jednocześnie rozpoczynane są procedury nadania mu tożsamości i adopcji.