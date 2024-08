Przełom w głośnej sprawie. Zaginiona Izabela Parzyszek odnaleziona

Izabela Parzyszek zaginęła w tajemniczych okolicznościach 9 sierpnia. 35-letnia kobieta jechała samochodem z Bolesławca do Wrocławia. Wieczorem skontaktowała się z bliskimi i powiedziała, że zepsuło jej się auto. Na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Kwiatów w powiecie złotoryjskim rodzina znalazła tylko samochód, a w środku telefon pani Izabeli. Media podawały, że nie było tam plecaka z dokumentami. Mąż kobiety przekazywał mediom, że jego żona nigdy nie znikała bez słowa. Dodał, że „miała problemy jak każdy”, ale nie miała powodów, by uciekać od rodziny.

Przełom w sprawie zaginionej 35-latki. Izabela Parzyszek odnaleziona

We wtorek 20 sierpnia „Gazeta Wyborcza„ podała, że Izabela Parzyszek została odnaleziona. ”Rzeczpospolita" skontaktowała się z Prokuraturą Okręgową w Jeleniej Górze. Rzeczniczka tej prokuratury prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska potwierdziła "Rz", że Izabela Parzyszek jest cała i zdrowa. - W dniu dzisiejszym w Bolesławcu została odnaleziona pani Izabela P. - oświadczyła.

Według relacji rzeczniczki, Izabela Parzyszek zjawiła się u swych znajomych w Bolesławcu, a oni powiadomili Komendę Powiatową Policji w Bolesławcu. - Pani jest wycieńczona i wygłodzona, ale jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo – usłyszeliśmy. Czy w związku z zaginięciem Izabeli Parzyszek doszło do przestępstwa? - Na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów na to, że doszło do jakiegokolwiek przestępstwa – oznajmiła prok. Węglarowicz-Makowska.

Co działo się z Izabelą Parzyszek? Sprawa będzie wyjaśniana

- Odnalazła się pani Izabela P. i wszystkie okoliczności, co się stało, musimy to wyjaśnić - podkreśliła. Sprawą zajmie się policja pod nadzorem prokuratury. - Obecnie na miejscu wykonywane są czynności – poinformowała rzeczniczka.