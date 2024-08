Koncert finałowy w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej wypełni muzyką Ara Malikian, hiszpański skrzypek i kompozytor pochodzenia ormiańskiego. Artysta urodzony w Libanie wyróżnia się oryginalnym wykonywaniem zarówno utworów muzyki klasycznej, jak i autorskich, kompozycji odzwierciedlających kulturę Bliskiego Wschodu, Europy Środkowej, Argentyny i Hiszpanii. Jest także autorem muzyki do filmów Pedra Almodóvara.

Szczególnym wydarzeniem będzie wieczór pamięci Michała Hochmana, który jeszcze w ubiegłym roku występował na Warszawie Singera. Był pierwszym wykonawcą przeboju „Konik na biegunach”. W koncercie pod muzyczną dyrekcją Adama Abramka zaśpiewają m.in.: Ramona Rey, Nina Stiller, Ewa Śnieżanka, Gołda Tencer, Izabela Trojanowska, Urszula, Stanisław Sojka, Piotr Woźniak (syn Tadeusza Woźniaka, przypomni „Zegarmistrza światła”), Andrzej Sikorowski, George Grunwald.

„Dziennik Anne Frank” w wersji teatralnej

Premierę na Warszawę Singera przygotowuje Teatr Lalka. „Dziennik Anne Frank” zaadaptował i reżyseruje Zbigniew Brzoza. Anne, ukrywając się przed Niemcami w Amsterdamie, spisywała przeżycia z perspektywy dorastającej nastolatki. To także wstrząsająca relacja o wojnie i zagładzie. Anne miała 15 lat, gdy w wyniku donosu jej rodzina została aresztowana i deportowana do Auschwitz.

– Nie mamy teraz dobrego czasu i kiepskie nastroje wynikające z niepewności co do jutra – wyjaśnia reżyser. – Naturalne jest, że w takiej sytuacji jak obecna teatry grają lżejszy repertuar, bo takiego potrzebuje publiczność. A jeśli już sięga się po rzeczy poważne, to o najważniejszych sprawach – granicznych doświadczeniach człowieka. Takim tekstem jest „Dziennik Anne Frank”. To nie jest spektakl dla dzieci, ale dla starszych nastolatków.

Po raz pierwszy na festiwalu wystąpią artyści z Serbii. Zaprezentują sztukę Singera „Tajbełe i jej demon”. Z kolei kolektyw teatralny Teatr Śmiechu z Frankfurtu nad Odrą przedstawi aktorsko-lalkowy spektakl inspirowany prozą Brunona Schulza „Republika marzeń” z muzyką na żywo. Przedstawienie wyreżyserował uznany twórca lalkowy Frank Soehnle.