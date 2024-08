Drapieżniki coraz częściej atakują ludzi. Naukowcy: To się nie zmieni

Jak opisuje BBC, Keri Bergere wybrała się z przyjaciółmi na przejażdżkę rowerową gęsto zalesionym szlakiem Tokul Creek w pobliżu Fall City w stanie Waszyngton, kiedy wybiegły przed nimi dwie pumy. Jedna z nich wróciła do lasu, ale druga zawróciła i w ciągu kilku sekund ściągnęła 60-letnią kobietę z roweru. – Nie mieliśmy okazji, żeby ją przestraszyć czy zrobić coś podobnego – powiedziała lokalnej stacji informacyjnej jej przyjaciółka, Annie Bilotta.

Młoda puma zacisnęła kły na twarzy Bergere i nie chciała puścić przez 15 minut. Jej przyjaciele próbowali wszystkiego: wielokrotnie uderzali go kijami, zrzucali na jego głowę 11-kilogramowy głaz i dźgali ją małym nożem. Bergere przeżyła, ale doznała znacznego, trwałego uszkodzenia nerwów twarzy.

W Haines Junction w Jukonie Vanessa Chaput biegała ze swoim psem, kiedy zobaczyła trzy niedźwiedzie grizzly. Wiedziała, że ​​należy je omijać szerokim łukiem. Ale kiedy jej pies zerwał się ze smyczy, jeden z niedźwiedzi zaatakował ją i zacisnął szczęki na jej głowie. Na szczęście miała na sobie klips, który złamał się w pysku niedźwiedzia, przestraszywszy go na tyle, że ją uwolnił. Szczekanie psa rozproszyło niedźwiedzicę na tyle, że kobieta pobiegła na autostradę i wezwała pomoc. Miała rany kłute wzdłuż i w dół ramienia, złamaną kość, uszkodzenie nerwów i naderwany triceps.

50 proc. ataków drapieżników na ludzi można było uniknąć

BBC podkreśla, że ani Bergere, ani Chaput nie zrobiły nic, co mogłoby sprowokować te ataki. Chris Servheen, emerytowany koordynator ratownictwa niedźwiedzi grizzly w US Fish and Wildlife Service, twierdzi, że to najczęstszy rodzaj ataku niedźwiedzia, jaki widział. – Zwykle niedźwiedź próbuje powalić osobę lub zneutralizować ją, ponieważ się boi, a potem ucieka – wyjaśnia. Stacja przypomina też, że konflikt między ludźmi a dziką przyrodą doprowadził już do zdziesiątkowania populacji wilków w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz wyginięcia podgatunków tygrysów na półkuli południowej.