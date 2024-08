Ostatnie Pokolenie poinformowało o swoim proteście w mediach społecznościowych. W komunikacie czytamy, że ok. godz. 10:00 pięć osób w pomarańczowych kamizelkach przykleiło się do jezdni w bramie numer 7 Stadionu Narodowego u zbiegu ulic Siwca i Wybrzeża Szczecińskiego.

Ostatnie Pokolenie protestuje przed koncertem Taylor Swift

Według Ostatniego Pokolenia, do protestu doszło, gdy przez bramę na teren Stadionu Narodowego usiłował wjechać samochód, w którym miała być Taylor Swift. Aktywiści podali, że blokowali wjazd furgonetki z ochroniarzami. Uczestnicy protestu rozwinęli transparenty z hasłami "Bogacze żyją na nasz koszt" oraz "The ultra-rich are killing us" ("Najbogatsi nas zabijają").

