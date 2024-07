Zatrucie fentanylem w Szczecinie, 16-latek w szpitalu. Pierwszy taki przypadek

Do szpitala w Szczecinie trafił szesnastolatek, który zażył fentanyl. To pierwszy taki przypadek w tym mieście. - Przedawkowanie tego leku może doprowadzić do zgonu - ostrzegł dr Andrzej Brodkiewicz z kliniki szpitala "Zdroje".