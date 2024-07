Gdy aktywiści protestowali przeciwko uchwalonej ustawie, tureckie media społecznościowe zalały drastyczne zdjęcia i nagrania z już istniejących „schronisk”, które teoretycznie mają przyjąć bezpańskie psy. Przedstawiają walczące ze sobą zwierzęta, zwłoki zwierząt częściowo obdartych ze skóry i pożartych przez inne psy, zwierzęta zagłodzone tak, że nie są w stanie ustać na nogach. Zdjęcia nie nadają się do publikacji.



322 schroniska i 4 miliony bezdomnych psów

W Turcji jest około 4 milionów bezdomnych psów. Funkcjonują tam 322 schroniska, w których jest miejsce dla 105 tysięcy zwierząt. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie psy wykazujące agresywne zachowanie lub cierpiące na nieuleczalne choroby zostaną uśmiercone. Pozostałym schroniska mają zapewnić dach nad głowa i opiekę i szukać dla nich domów.



Uchwalone prawo wymaga, aby wszystkie gminy przeznaczyły co najmniej 0,3 proc. swojego rocznego budżetu na usługi rehabilitacji zwierząt i budowę lub modernizację schronisk. Mają na to czas do 2028 roku.

Opozycja zapowiada odwołanie do Sądu Konstytucyjnego. Wezwania do bojkotu

opozycyjna Republikańska Partia Ludowa (CHP) zapowiedziała, że ​​odwoła się od ustawy do Sądu Konstytucyjnego.

- Ustawa jest ewidentnie niezgodna z konstytucją i nie broni prawa do życia — powiedział lider CHP Ozgur Ozel po jej uchwaleniu, dodając, że gminy mają ograniczone zasoby, aby poradzić sobie z zadaniem zabrania tak wielu psów. - Zrobimy więcej niż się od nas wymaga, jeśli chodzi o budowę większej liczby schronisk, szczepienia, kastrację i adopcję, ale nie jest możliwe, aby w pełni sprostać temu ciężarowi, mając możliwości, jakie mają gminy — dodał.