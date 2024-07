2,1 mld Tyle (w dolarach) wynoszą straty wywołane co roku przez "kozią zarazę" na świecie

„Zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa w kraju wydaje się niezbędne przez wzgląd na prewencję i ma na celu ograniczenie szerzenia się i wyplenienie choroby” - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Rolnictwa.

Grecja: Po wykryciu jednego zakażenia PPR wybija się całe stado kóz lub owiec

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) szacuje, że choroba PPR prowadzi co roku do strat w gospodarce na poziomie 2,1 mld dolarów.



Grecja jest krajem, w którym hoduje się najwięcej kóz w Europie — podkreślił Stratakos. Z mleka kóz produkuje się słynną grecką fetę i ma duże znaczenie dla gospodarki tego kraju.



Po wykryciu nawet jednego zakażenia PPR w stadzie wybijane są wszystkie zwierzęta, a gospodarstwo, w którym je hodowano, jest dezynfekowane. W sąsiednich gospodarstwach testuje się zwierzęta na obecność wirusa.



Władze Grecji prowadzą obecnie postępowanie sanitarne, które ma pozwolić wykryć pierwotne źródło zakażeń wirusem.