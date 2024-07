Zaginiony portret Henryka VIII znalazł się… na Twitterze

Obraz przedstawiał króla trzymającego miecz i w kapeluszu z piórami – dokładnie tak, jak pojawił się na rycinie Długiej Sali

W komunikacie prasowym Busiakiewicz podkreślił, że łukowaty szczyt jest „szczególną cechą scenografii Sheldona”, podczas gdy rama obrazu jest „identyczna z innymi zachowanymi egzemplarzami”. Obraz przedstawiał króla trzymającego miecz i w kapeluszu z piórami – dokładnie tak, jak pojawił się na rycinie Długiej Sali wykonanej przez antykwariusza Henry’ego Shawa w 1839 roku. Seria portretów została później wyprzedana na aukcji i według Busiakiewicza „większość do dziś nie została odnaleziona”.

Po upublicznieniu swojej teorii Busiakiewicz odwiedził Shire Hall w Warwick wraz z lokalnym historykiem Aaronem Manningiem, aby obejrzeć obraz z bliska. – Jest duży i całkowicie pokrywa się z innymi portretami Sheldona – zrelacjonował Busiakiewicz.

Obraz Henryka VIII poddany szczegółowym badaniom

W rozmowie telefonicznej z CNN Busiakiewicz ujawnił, że nie było to pierwsze odkrycie, jakiego dokonał dzięki mediom społecznościowym. W 2018 roku natknął się na zdjęcie, które znajomy zrobił na weselu i umieścił na Instagramie. Zawierało portret, który historyk zidentyfikował jako dzieło XVII-wiecznej artystki Joan Carlile.

– Media społecznościowe to szaleństwo – powiedział Busiakiewicz CNN – Niektórzy używają ich do oglądania filmów z kotami i śledzenia tego, co dzieje się na świecie, a tacy jak ja po prostu patrzą, co ludzie wiszą na ścianach.