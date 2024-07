Śmierć na planie westernu „Rust”. Jest decyzja sądu w sprawie Aleca Baldwina

– Zatajenie przez państwo dowodów było umyślne i celowe – stwierdziła Sommer, ogłaszając swoją decyzję.

Erlinda Johnson, jedna z prokuratorów stanowych zajmujących się tą sprawą, złożyła w piątek rezygnację ze stanowiska, co oznacza, że jest to czwarty prokurator, który zrezygnował lub został zmuszony do ustąpienia.

– Nie miałam zamiaru wprowadzać sądu w błąd – powiedziała główna prokurator Kari Morrissey po podjęciu niezwykłego kroku w postaci obrony przed zeznaniami świadka. – Według mnie informacje o tym, co znalazło się w biurze szeryfa, widać na ekranie komputera i w niczym nie przypominają nagrań na żywo z planu Rust – powiedziała.

Po ogłoszeniu werdyktu wielokrotny zdobywca nagrody Emmy aktor zalał się łzami i przytulił swoją żonę Hilarię. Jak podaje agencja Reuters, inni członkowie rodziny płakali na publicznej galerii.