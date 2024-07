W środę premier Donald Tusk zapowiedział projekt dotyczący związków partnerskich, który będzie projektem rządowym. – Jeśli to nie byłby projekt rządowy, to byłyby cztery poselskie projekty, żaden by nie przeszedł i nic nie udałoby się zmienić – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z przedstawicieli rządu.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano komunikat o projekcie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Według zaproponowanych zapisów rejestrowany związek partnerski będą mogły zawrzeć dwie osoby pełnoletnie stanu wolnego, niezależnie od płci. Za opracowanie projektu odpowiada ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, posłanka Lewicy.

Koalicja podzielona w sprawie związków partnerskich

Wiadomo, że przeciwko będzie głosować PiS, Konfederacja, część Trzeciej Drogi, głównie PSL i część Polski 2050, ale możliwe, że również część posłów Koalicji Obywatelskiej o konserwatywnych poglądach. Największy sprzeciw zapowiedzieli ludowcy, bojący się utraty wyborców konserwatywnych i głosu Kościoła katolickiego. – Zrównanie związków partnerskich ze statusem małżeństwa – nie, przysposobienie, adopcja dzieci – nie. Takie jest stanowisko PSL – powiedział pod koniec czerwca w radiowej Jedynce Władysław Kosiniak-Kamysz.

Organizacje wspierające osoby LGBT+ już zapowiedziały, że nie zaakceptują rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich bez przepisów o przysposobieniu wewnętrznym dzieci.

Katarzyna Kotula napisała w portalu X, że „projekt zawiera zarejestrowanie związku partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz rozwiązania dotyczące sytuacji majątkowej, dziedziczenia, podatków, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa do pochówku, renty rodzinnej, zasiłku opiekuńczego, dostępu do informacji medycznej”. W projekcie rządowym nie ma przysposobienia dzieci, gdyż inicjatywa mogłaby upaść przez brak zgody nie tylko Trzeciej Drogi, ale również części posłów KO.