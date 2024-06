Czytaj więcej Euro 2024 Terminarz Euro 2024: Kiedy i gdzie odbędą się mecze? W piątek 14 czerwca w Monachium zostanie rozegrany pierwszy mecz Euro 2024. Gospodarze turnieju - Niemcy zmierzą się ze Szkocją. Pierwszy mecz naszej reprezentacji 16 czerwca. Mecz Polska - Holandia zostanie rozegrany w Hamburgu. Zobacz daty i miejsca rozegrania wszystkich spotkań turnieju.

Atak terrorystyczny w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. Przyznała się do niego organizacja ISIS-Chorasan

22 marca ok. godz. 20.00 miejscowego czasu w sali koncertowej Crocus City Hall na północno-zachodnich przedmieściach Moskwy doszło do zamachu terrorystycznego. Kilka zakamuflowanych osób otworzyło ogień do osób czekających na koncert zespołu „Piknik”. Następnie w budynku doszło do eksplozji i pożaru, który niemal doszczętnie strawił górne piętra obiektu. W ataku zginęło wówczas ponad 140 osób.

W marcu organizacja ISIS-K, czyli ISIS-Chorasan, o której mówił Thomas Haldenwang, wzięła na siebie odpowiedzialność za atak w sali koncertowej Crocus pod Moskwą.