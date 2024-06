W Polsce kwitnie już barszcz Sosnowskiego. Jak rozpoznać niebezpieczną roślinę?

„Ostrzegamy! W wielu miejscach w Polsce zaczęła kwitnąć bardzo niebezpieczna roślina” – czytamy we wpisie Lasów Państwowych opublikowanym na portalu społecznościowych Facebook. „Kontakt z tą rośliną może być niebezpieczny. Nie tylko dotykanie jest szkodliwe, ale także wdychanie wydzielanych przez roślinę olejków” – podkreślono. „Stanowisk nie próbujcie likwidować samodzielnie – nie tylko dlatego, że to niebezpieczne, ale też dlatego, że w Polsce mamy ok. 70 gatunków roślin, które są bardzo podobne do barszczu sosnowskiego i które wcale nie są szkodliwe a nawet podlegają prawnej ochronie” – dodano.

Kwitnie barszcz Sosnowskiego. Lasy Państwowe ostrzegają

Barszcz Sosnowskiego pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został przeniesiony do środkowej i wschodniej części Europy. Na naszym kontynencie stał się on rośliną inwazyjną i rozprzestrzenił się na rozległych obszarach. Gatunek okazał się bardzo problematyczny – podczas gdy jest to roślina trudna do zwalczenia, w niezwykle szybkim tempie się rozprzestrzenia. Powoduje też degradację środowiska i ogranicza dostępność terenu, a do tego kontakt z nią może być niebezpieczny dla zdrowia człowieka – jej sok wywołuje bowiem między innymi zmiany skórne.

Obecnie w Polsce występuje około 70 podobnych roślin podobnych do Barszczu Sosnowskiego. W związku z tym Lasy Państwowe przypominają o tym, że roślina może być niebezpieczna oraz zwracają uwagę na to, by samodzielnie nie likwidować stanowisk barszczu. „Należy zgłosić je do urzędu gminy, RDOŚ, leśników lub na przeznaczonej do tego stronie mapa.barszcz.edu.pl. Pomoże to również w monitorowaniu skali inwazji gatunku w Polsce” – czytamy.