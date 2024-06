Jak podkreśla w swoim komunikacie IMGW, w najbliższym tygodniu pogodę kształtować będą chłodniejsze masy powietrza polarnego morskiego napływające do nas bezpośrednio znad północnego Atlantyku. We wtorek spodziewać się możemy intensywnych opadów i burz w południowej i wschodniej części kraju. Od środy będzie zaś chłodniej – szczególnie na północy. Na południu nieco wyższej temperaturze towarzyszyć będą natomiast przelotne opady deszczu i burze.

Reklama

Prognoza pogody: Ulewy na południu Polski. Alerty IMGW

Jak informuje IMGW, intensywne opady deszczu występują przede wszystkim na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Górnym Śląsku i częściowo w woj. świętokrzyskim. Miejscami deszcz jest na tyle intensywny, że dochodzi do podtopień i wezbrań na rzekach. Pod wodą znalazła się już między innymi Bielsko-Biała, gdzie doszło do powodzi błyskawicznej. Według IMGW w ciągu kilku godzin w dzielnicy Aleksandrowice spadło ok. 50 mm wody na m kw. Doprowadziło to do wystąpienia z brzegów wielu cieków wodnych i zalania samochodów pod wiaduktami — podaje portal Bielsko.biała.

Jak poinformowało IMGW we wtorek rano, są już miejsca na południu woj. śląskiego, gdzie w ciągu ostatniej doby spadło ponad 100 m wody. Na stacji Wapienica w rejonie Bielska-Białej suma opadów sięga 141 mm.

Czytaj więcej Społeczeństwo IMGW ostrzega: Kolejny burzowy dzień. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia Środa to kolejny burzowy dzień w Polsce – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który wydał ostrzeżenia dla większości kraju. Spodziewać się można bardzo silnych opadów deszczu, gradu, a wiatr może osiągać w porywach nawet około 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda w Polsce. Opady deszczu i burze

W województwie małopolskim do godziny 22.00 będzie obowiązywało ostrzeżenie trzeciego – najwyższego – stopnia przed silnym deszczem z burzami. „Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km na godz., możliwy grad” — czytamy alercie.