Po zamachu w Moskwie: rosyjska prowincja nienawidzi stolicy

- Mają gdzieś, że mój syn umiera na wojnie, a ja mam gdzieś, że oni tam umierają. To przecież oddzielne państwo. Jak chcą, tak żyją - mówiła w internetowym streamie mieszkanka prowincjonalnego Lipiecka. Teraz siedzi w areszcie.

- Mało zabili, trzeba było 2130 ludzi zabić (streamerka nagrywała wystąpienie, gdy oficjalnie podawano, że w Crocus City Hall zginęło 130 osób - red.). Tak w ogóle trzeba było pół Moskwy wyrżnąć. I wtedy my na prowincji byśmy byli zadowoleni. Bo oni naszą wojnę ch.. widzieli – mówiła nie przebierając w słowach i nawiązując zarówno do walk na Ukrainie, jak i ostrzałów rosyjskiego Biełgorodu.

- Pogadajmy z wami (mieszkańcami Moskwy) o Biełgorodzie. Ich tam bombardują każdy dzień. I każdy dzień tam umierają ludzie. Ale nie, o Biełgorodzie z wami nie pogadamy, bo to dla was jest w porządku – przekazywała odczucia ludzi z prowincji, którzy nie tylko uważają, że mieszkańcy Moskwy są bogatsi (tylko dlatego, że udało im się zamieszkać w stolicy), ale i omijają ich problemy związane z wojną, np. mobilizacja do wojska.

W rzeczy samej, z dużych miast (w tym z Moskwy) władze starały się we wrześniu 2022 roku, w czasie mobilizacji zabierać mniej mężczyzn do armii, by nie doprowadzić do jakichś masowych wystąpień.