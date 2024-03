Jak informuje portal niemieckiego dziennika „Der Spiegel”, w teście naturalizacyjnym w Niemczech pojawiły się nowe pytania, które uniemożliwić mają antysemitom uzyskanie niemieckiego obywatelstwa. To efekt tego, że w styczniu Bundestag przyjął ustawę ułatwiającą naturalizację obcokrajowców. Wcześniej każdy, kto mieszka w Niemczech od co najmniej ośmiu lat, mógł uzyskać niemiecki paszport. Po przyjęciu ustawy, jest to pięć lat.

Niemcy: Nowy test naturalizacyjny uniemożliwi antysemitom uzyskanie obywatelstwa?

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w rozmowie z dziennikiem „Der Spiegel” zaznaczyła, że „ten kto nie podziela niemieckich wartości, nie może otrzymać niemieckiego paszportu”. Jak zaznaczyła, jej resort zmienił listę pytań do testu naturalizacyjnego. Faeser przyznała, że nowe pytania dodano między innymi, ze względu na akty przemocy i nasilenie się haseł przeciwko Żydom w Niemczech. - Wyznaczyliśmy tutaj krystalicznie wyraźną czerwoną linię - stwierdziła.

Jakich nowych pytań spodziewać się można w teście naturalizacyjnym w Niemczech? Dotyczą one między innymi nazwy żydowskiego domu modlitwy, powodów szczególnej odpowiedzialności Niemiec wobec Izraela oraz tego, kiedy powstało państwo Izrael.

Niemcy: Ustawa ułatwiająca naturalizację. Możliwość uzyskania niemieckiego obywatelstwa po pięciu latach pobytu

Osoby chcące uzyskać niemieckie obywatelstwo, mogą wziąć udział w kursie naturalizacji, by się przygotować. „Der Spiegel” zauważa, że wprowadzenie nowych pytań niewiele zmieni – nawet antysemici mogą bowiem zdać test. Wystarczy, że poprawnie odpowiedzą na zadane im pytania. Przeciwnego zdania jest Faeser, której zdaniem takie działanie pomoże. Jak podkreśliła, „niemiecka zbrodnia przeciwko ludzkości, jaką był Holokaust, pociąga za sobą naszą szczególną odpowiedzialność za ochronę Żydów i ochronę państwa Izrael”. - Każdy, kto chce zostać Niemcem lub Niemką, musi wiedzieć, co to oznacza, i uznać odpowiedzialność Niemiec – stwierdziła.