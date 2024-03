Najwięcej wskazań (30,4 proc.) zyskała odpowiedź "301-500 zł". Co piąty (21 proc.) Polak planuje wydać na święta nie więcej niż 300 złotych. Wydatki w przedziale 801-1000 zł planuje 17,3 proc. ankietowanych, zaś co dziesiąty (10,6 proc.) respondent wyda 501-800 zł. Przeznaczyć na Święta Wielkanocne ponad tysiąc złotych w 2024 r. chce mniej niż co dziesiąty badany (9,6 proc.). Odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 8,1 proc. ankietowanych.

Skąd Polacy wezmą pieniądze na Wielkanoc?

Uczestnicy sondażu byli też pytani, z jakich środków będą finansować zakupy na Wielkanoc. Zdecydowana większość (88,5 proc.) odparła, że z bieżących dochodów. Co 15 uczestnik badania (6,7 proc.) planuje wydać na święta swoje oszczędności.

Z ankiety wynika, że Polacy nie planują brać pożyczek, by zapłacić za przygotowania do świąt. Opcje "chwilówka" i "pożyczka w banku" wskazało 0 proc. badanych, 0,3 proc. planuje pożyczyć pieniądze od rodziny lub znajomych, zaś niespełna co setny ankietowany (0,9 proc.) planuje debet na koncie.

Odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć" wybrało 3,6 proc. uczestników badania.

Sondaż został przeprowadzony 22 i 23 marca na próbie 1000 osób metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).