Tadżycka dyplomacja prosi o wstrzemięźliwość. „Nie mamy żadnych informacji”

Czytaj więcej Przestępczość Strzelanina w sali koncertowej pod Moskwą. Kto odpowiada za atak? Nikt nie wziął na siebie odpowiedzialności za atak w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. W strzelaninie zginęło co najmniej 40 osób, ponad 100 jest rannych. Trwa akcja rosyjskich służb specjalnych.

Z kolei niezależny kanał „Baza” poinformował, że w obwodzie briańskim zatrzymano samochód, w którym znajdowało się sześć osób podejrzanych o przeprowadzenie zamachu w sali koncertowej pod Moskwą. Dwóch mężczyzn udało się aresztować, pozostała czwórka uciekła — trwają ich poszukiwania. Zatrzymani mężczyźni mają być obywatelami Tadżykistanu. „Baza” podaje ich dane. Inne źródła nie potwierdzają tej informacji.

W piątek ok. godz. 20.00 miejscowego czasu (18.00 w Polsce) w sali koncertowej Crocus City Hall na północno-zachodnich przedmieściach Moskwy doszło do zamachu terrorystycznego. Według wstępnych informacji kilka zakamuflowanych osób otworzyło ogień do osób czekających na koncert zespołu „Piknik”. Następnie w budynku doszło do eksplozji i pożaru, który niemal doszczętnie strawił górne piętra obiektu.