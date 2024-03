Czytaj więcej Społeczeństwo Twarz Kate Middleton na edytowanym zdjęciu wzięta z okładki "Vogue" sprzed lat? Po tym jak Pałac Kensington przyznał, że zdjęcie opublikowane w sieci w weekend, na którym widać Kate Middleton, żonę brytyjskiego następcy tronu, w towarzystwie dzieci, było edytowane, pojawiła się hipoteza, że twarz księżnej na zdjęciu pochodzi z okładki "Vogue" z 2016 roku.

Zdjęcie księżnej Kate z dziećmi było edytowane? Pałac Kensington tłumaczy

To nie pierwsza tego typu rodzaju w ostatnim czasie. Na początku marca Pałac Kensington opublikował na Dzień Matki zdjęcie księżnej z dziećmi. Okazało się, że fotografia jest poprawiona cyfrowo. Księżna przyznała, że poprawiła je sama i przeprosiła za zamieszanie.

Po tym jak agencje informacyjne (m.in. Reuters, AFP i AP) wycofały z oferty zdjęcie, zwracając uwagę, że mogło być ono edytowane, na profilu księcia i księżnej Walii w serwisie X pojawił się wpis wyjaśniający zaistniałą sytuację. „Jak wielu fotografów-amatorów, czasem eksperymentuję z edytowaniem. Chciałam wyrazić przeprosiny za zamieszanie jakie wywołało rodzinne zdjęcie, które udostępniliśmy wczoraj” – czytamy we wpisie. Wpis podpisano literą „C”, co sugerowało, że jego autorką jest księżna („C” to pierwsza litera imienia Catherine).

Kate Middleton nie pojawia się publicznie

Publikacja przez Pałac Kensington zdjęcia, które miało zostać wykonane przez księcia Williama, miało uspokoić opinię publiczną w związku z plotkami, jakie zaczęły się pojawiać po tym jak Kate nie pojawiła się w przestrzeni publicznej od kilkudziesięciu dni.

Ostatni raz księżną widziano publicznie w święta Bożego Narodzenia. W styczniu niespodziewanie pojawił się komunikat, że przeszła „planowany zabieg” w obrębie jamy brzusznej i że będzie wracać do zdrowia co najmniej do Wielkanocy.

Zniknięcie księżnej wywołało falę spekulacji na temat jej stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej w rodzinie królewskiej.