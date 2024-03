Leczyła seniorów, wlepili jej karę. Ale dostała duże wsparcie od ludzi

Apteki odsyłają pacjentów po nowe recepty. To efekt zmian w przepisach o refundacji. Dostanie się do pediatry na NFZ czy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej graniczy z cudem, choć nie ma jeszcze sezonu na infekcje. Seniorzy 65+ i rodzice chcą uzyskać recepty na leki za darmo.