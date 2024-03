Syrenka w Warszawie oblana farbą z okazji Dnia Kobiet. Akcja „Ostatniego Pokolenia”

- Jesteśmy ostatnim pokoleniem. Dziś jest dzień kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj świętuje dzień kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, będziemy o siebie walczyć - mówiła jedna z dwóch uczestniczek happeningu.



Reklama

Rafał Trzaskowski reaguje na oblanie Syrenki farbą

Do akcji odniósł się prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. „Mało kto traktuje kwestie klimatyczne tak poważnie jak Warszawa” - zapewnił w serwisie X. „Ale nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. Natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji miejskie służby rozpoczną czyszczenie pomnika” - dodał.



Protesty ekologów: Przed Syrenką była m.in. „Mona Lisa” i „Słoneczniki”

Aktywiści klimatyczni protestujący przeciwko bierności świata wobec zmian klimatu na całym świecie, by zwrócić uwagę na problem globalnego ocieplenia, organizują happeningi w czasie których oblewają farbą lub innym płynem (np. zupą) m.in. słynne obrazy. Ostatnio dwie kobiety oblały w Luwrze zupą słynną Mona Lisę (a raczej chroniącą obraz szybę).