Polacy się zbroją. Rekordowo dużo pozwoleń na broń w Polsce

Przepisy o dostępie do broni w Polsce — nieudana liberalizacja

W poprzedniej kadencji Sejmu prób liberalizacji prawa było znacznie więcej. W 2022 roku projekty zmian w ustawie o broni i amunicji wniosły poszczególne frakcje Zjednoczonej Prawicy: Kukiz’15, Partia Republikańska i Solidarna Polska. Powodem była chęć dozbrojenia Polaków z powodu wojny w Ukrainie. Żaden z nich nie został jednak uchwalony. – Gdy złożyliśmy nasz projekt, nagle obudzili się też politycy klubu PiS. Ostrzegałem ich, że jeśli będzie zbyt dużo projektów, żaden nie przejdzie. Niestety bezskutecznie – mówi Jarosław Sachajko.

Czytaj więcej Polityka Wielka ofensywa legislacyjna PiS. Klub zalał Sejm projektami ustaw W ciągu kilku tygodni największa partia opozycyjna złożyła projekty zmian ponad 40 ustaw. To wyraz troski o państwo czy tylko zagranie pod publiczkę?

Na przeszkodzie do liberalizacji przepisów mogły też stać badania opinii publicznej, z których wynika, że Polacy mimo wojny w Ukrainie nie chcą ułatwień w dostępie do broni palnej. Zdaniem ankietowanych zmniejszyłoby to ich poczucie bezpieczeństwa, choć przeczą temu policyjne statystyki. Wynika z nich, że mimo szybkiego zbrojenia się Polaków liczba zabójstw z użyciem broni palnej utrzymuje się na niskim poziomie poniżej 30 przypadków rocznie.

83,6 tys. O tyle w 2023 r. wzrosła liczba sztuk broni palnej w rękach Polaków

Na razie na zmianę przepisów nie ma co liczyć również w tej kadencji. Mimo to zdaniem mec. Turczyna liczba pozwoleń na broń będzie wciąż rosła. – Zatrzyma się, gdy dojdziemy do poziomu innych państw europejskich. W większości z nich liczba pozwoleń na broń w stosunku do liczby mieszkańców jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce – konkluduje.