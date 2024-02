Obornik przed rezydencją ambasadora Rosji w Polsce. "Precz!"

"Chcieliśmy dać jasny sygnał polskim władzom i Unii Europejskiej. Najwyższy czas wydalić rosyjskich dyplomatów z naszego kraju" - stwierdził jeden z protestujących, Dominik, w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera. Ambasada Rosji w Warszawie nie skomentowała sprawy.

Instalacja przed ambasadą Rosji w Warszawie PAP/Marcin Obara

W przeciwieństwie do państw bałtyckich, które wydaliły ambasadorów Rosji, Polska nie zdecydowała się na taki krok, choć po rosyjskiej inwazji na Ukrainę podjęto decyzję o znaczącej redukcji liczebności personelu dyplomatycznego ambasady Rosji w Polsce.

Ile będzie kosztować odbudowa Ukrainy?

Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę 24 lutego 2022 r. To najbardziej śmiercionośna wojna w Europie od ponad 70 lat. W ostatnich dniach wojsko rosyjskie zdobyło Awdijiwkę w obwodzie donieckim, tym samym odnosząc swe największe zwycięstwo od dziewięciu miesięcy.

Według Banku Światowego, odbudowa ukraińskiej gospodarki może kosztować nawet 500 miliardów dolarów. Na Ukrainie ok. 2 milionów mieszkań zostało uszkodzonych lub zniszczonych, a prawie 6 milionów ludzi uciekło za granicę. - Jestem przekonany, że czeka nas zwycięstwo - powiedział w tym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zwracając się do dyplomatów. Ukraiński przywódca powtórzył tę deklarację w sobotę na lotnisku wojskowym w Hostomelu pod Kijowem, gdzie odbyły się uroczystości z okazji drugiej rocznicy wybuchu wojny. - Walczymy o to od 730 dni naszego życia. I zwyciężymy w najwspanialszym dniu naszego życia - powiedział.