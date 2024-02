Przez stolicę przejdą konkurencyjne parady równości

Trudno o porozumienie między środowiskami LGBT

Emila Bartkowska-Młynek mówi, że jej fundacja stara się porozumieć z organizatorami konkurencyjnego wydarzenia. – Nie jest to jednak łatwe. Były zarząd nie oddał nam np. dostępów do strony internetowej i mediów społecznościowych – wylicza.

Czy może dojść jeszcze do porozumienia? Z odpowiedzi, jaką dostaliśmy od organizatorów parady 22 czerwca, wynika, że będzie to trudne. „Fundacja Wolontariat Równości poprzez swoje nagłe i destabilizujące działania straciła mandat naszej społeczności do organizacji Parady Równości” – napisali nam.

Dwie konkurencyjne parady są więc realnym ryzykiem, a organizowane ich tydzień po tygodniu może zdezorientować nie tylko potencjalnych uczestników, ale też podmioty instytucjonalne. Na przykład przed rokiem w czasie parady przemaszerowali przedstawiciele firm, jak IKEA, SodaStream, Microsoft, Bank BNP Paribas, PwC, CD Projekt Red i Levi’s, zaś na czele pochodu szła ambasada Norwegii z przedstawicielami grupy Dyplomaci dla Równości.

– My sami jesteśmy zdezorientowani i nie wiemy, kogo mamy poprzeć, a co dopiero mają powiedzieć koncerny czy ambasady – mówi jeden z działaczy LGBT, prosząc o zachowanie anonimowości. – Obawiam się, że w efekcie mogą odwoływać swoje poparcie, co byłoby ze szkodą dla sprawy, o którą walczymy – dodaje.

Kolejnym pytaniem, jest to, komu patronatu udzieliłby prezydent Trzaskowski. Nieoficjalnie wiadomo, że organizatorzy parady 15 czerwca twierdzą, iż mają mocniejsze atuty. Chodzi o to, że na 22 czerwca miasto zaplanowało Wianki nad Wisłą, co miałoby zniechęcić je do jeszcze jednej dużej imprezy tego samego dnia.