Za dobę w najdroższym apartamencie kompleksu Atlantis The Royal w Dubaju zapłacić trzeba 100 tys. dolarów. W zamian dostajemy przestrzeń o powierzchni ponad tysiąca metrów kwadratowych wypełnioną luksusowymi dodatkami takimi jak złote szczoteczki do zębów czy stół do ping-ponga od Louis Vuitton.