Rosyjscy urzędnicy przesiadają się z zachodnich samochodów: „To prawdziwa kara”

Łada oparta jest właśnie na chińskich podzespołach. Inna marka Moskwicz to po prostu chiński Sehol X4 koncernu JAC Motors. Początkowo tym samochodem również mieli jeździć deputowani, ale w końcu wytargowali trochę lepszy.

Na Łady przesiądą się – chcąc nie chcąc – szefowie komisji parlamentarnych, choć mogą sobie pojeździć nimi też zwykli deputowani.

Prawdziwie rosyjska maszyna

Za to szefostwo parlamentu dostanie jedyny, w pełni rosyjski samochód – Aurus. Takim samochodem w wersji Senat jeździ sam prezydent Władimir Putin. Urzędnikom niższej rangi (takim, jak przewodniczący parlamentu i jego zastępcy) nie wolno więc będzie używać takiej samej wersji Aurusa, lecz jakąś gorszą.

- Rozumiemy przecież, że na Aurusach mogą jeździć tylko urzędnicy najwyższej rangi – wybrańcy, w sumie to jest ich mało. Ten samochód na rynku jest jakby z boku, na niego niechętnie zerkają (kupujący) dlatego, że większości ludzi na nią po prostu nie stać – wyjaśnia Hajcier zawiłości związane z przydzielaniem Aurusów.

Lizusostwo ukarane

Samym deputowanym kazał się przesiadać na (umowne) rosyjskie samochody sam prezydent Putin. Było to jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Dwa miesiące wcześniej przewodniczący parlamentu Wiaczesław Wołodin, znany ze swego lizusostwa, sam domagał się używania przez urzędników „ojczystych marek”.

Ale gdy prezydent spełnił jego postulat, to do końca roku trwały targi zdenerwowanych parlamentarzystów z władzami wykonawczymi o to, na czym mają jeździć. Ich zdenerwowanie było tym większe, bowiem na początku wybrano dla nich Moskwicze.