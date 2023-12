Kradzież w Ministerstwie Klimatu. Zniknęły cenne przedmioty

Jak informuje Radio ZET, w Ministerstwie Klimatu w ostatnich tygodniach doszło do włamania do gablot z cennymi przedmiotami z kości słoniowej. Okazy, które zniknęły, przejęte zostały przez służbę celną od pasażerów, przede wszystkim na polskich lotniskach. Były to nielegalnie wwiezione do kraju towary, które zakazane są w przewozie międzynarodowym według konwencji waszyngtońskiej.

Z Ministerstwa Klimatu skradziono cenne przedmioty z kości słoniowej

W gablotach w Ministerstwie Klimatu znajdowały się między innymi cenne przedmioty z kości słoniowej – figurki oraz kły słoni afrykańskich.

Radio ZET informuje, że w gablotach, w których wystawione były eksponaty, wyłamano zamki. ”Z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające nie udzielamy informacji w przedmiotowej sprawie" – podkreślił Wydział Komunikacji Ministerstwa Klimatu. Resort nie odpowiedział na pytania, kiedy doszło do włamania.

Dopiero po publikacji materiału przez Radio ZET Ministerstwo Klimatu skomentowało sprawę. "Ministerstwo klimatu i środowiska informuje, że 8 listopada br. sprawa została zgłoszona na policję. Z uwagi na dobro prowadzonego przez prokuraturę postępowania, MKiŚ nie może udzielać dalszych szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie. Informujemy, że w zabezpieczonych gablotach od ponad dziesięciu lat prezentowane były przedmioty przejęte podczas kontroli celnych i udostępnione w budynku MKiŚ do celów edukacyjnych" — czytamy w komunikacie.