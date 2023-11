Włoscy azylanci znajdą się w albańskich obozach. Podpisano porozumienie

Przekierowanie azylantów do państw trzecich ma dwa cele. Po pierwsze, powinno zniechęcić część migrantów do podróży. Ci, którzy nie mają prawa do azylu, i tak płyną do Włoch, żeby tam pozostać nielegalnie lub przedostać się do innych państw. W niektórych krajach, czekając na azyl, korzystają z pomocy społecznej, a pieniądze mogą przekazywać rodzinom w krajach pochodzenia. Po drugie, ma ułatwić odesłanie ich do krajów pochodzenia. Albańczykom prawdopodobnie łatwiej będzie zapakować azylantów do samolotów, jeśli będą oni w ośrodkach bez możliwości swobodnego podróżowania po UE.

Właśnie takie powstrzymanie uchodźców przed granicami UE, bez odmawiania im prawa do azylu, jest teraz celem unijnej polityki migracyjnej. Tyle że wątpliwości budzi pomysł przewożenia ich z terytorium państwa UE, gdzie obowiązują unijne regulacje azylowe, do państwa trzeciego. Bo to planują Włochy. Jest to niezgodne z unijnym prawem, choć Komisja Europejska podkreśla, że z ostatecznym werdyktem wstrzymuje się do czasu poznania szczegółów włosko-albańskiej umowy.

Do tej pory UE próbowała porozumień z państwami pochodzenia uchodźców i krajami, przez które przejeżdżali. Najbardziej znane i skuteczne to umowa z Turcją, która w 2016 roku zatrzymała wielką falę migracyjną z Syrii. Podobną umowę UE podpisała teraz z Tunezją, która miałaby wzmocnić kontrolę na swoich wybrzeżach. Ale Tunezja odmawia na razie współpracy, prawdopodobnie chce od Unii więcej pieniędzy i mniej warunków związanych z ich wypłacaniem.

Ten rok może się okazać rekordowy pod względem napływu nielegalnych imigrantów do UE. Kolejne państwa podejmują działania, żeby ograniczyć to zjawisko. Niemcy zapowiedziały historyczną reformę polityki migracyjnej. Chcą m.in. ograniczyć świadczenia pieniężne dla azylantów, znacząco przyspieszyć procedury azylowe, szybciej wpuszczać starających się o azyl na rynek pracy, żeby stanowili mniejsze obciążenie dla budżetu. Niemcy podkreślają, że potrzebują imigrantów, bo ich społeczeństwo starzeje się. Ale ich szybki napływ powoduje nieproporcjonalne obciążenia finansowe dla władz lokalnych, które muszą zająć się zapewnieniem im dachu nad głową i warunków do życia.

Jedna ze zmian przewiduje np. dawanie imigrantom kart płatniczych zamiast zapomogi w gotówce. Bo pieniądze były często wysyłane do rodzin do kraju pochodzenia. Berlin uważa, że taka zmiana może zniechęcić niektórych do wybierania Niemiec jako docelowego kraju imigracji.