Rosja: „Dyniowe dożynki Zbawiciela” kontra Halloween

- Takie święta religijne niech świętują w swym kręgu religijnym, a w żadnym wypadku w restauracjach czy dyskotekach – dodaje. Jednocześnie jednak uchylił się od odpowiedzi co w takim razie robić z „Dyniowym Spasem”.

- Przez 30 lat kulturalnej pustki Rosji narzucano święto Halloween – uważa z kolei Burlajew, który nie tylko „Dyniowego”, ale i tradycyjne Spasy (jabłkowy, miodowy i orzechowy) uważa za „pogańskie”.

Granice śmieszności

- Halloween to święto kultury klubowej. On tam się pojawił. My go propagowaliśmy w 1997-99 roku. Wtedy kilku popularnym moskiewskim klubom proponowaliśmy taką zabawę i stamtąd rozeszła się ona po całym kraju – wyjaśnia Siergiej Kniaziew, menedżer z agencji reklamowej dlaczego nikt nikomu niczego nie narzucał.

A awantura o „Dyniowego Spasa” przekroczyła już granice śmieszności.

– Jakoś wszyscy zapomnieli, że to tylko inicjatywa uczniów, dzieci. Nie wiadomo dlaczego wszyscy doszli do wniosku, że one pretendują na jakieś oficjalne jego świętowanie. No i przewodnicząca komisji nauki Udmurcji (gdzie znajduje się Iżewsk-red.) oświadczyła, że obowiązkowo musi być jakaś tam ekspertyza, bo bez niej nie ma mowy o zabawie – opisuje skutki dziecięcego pomysłu dziennikarka z Iżewska Oksana Ilina.