Kim jest Narges Mohammadi, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla?

Przygoda z walką o wolność Mohammadi zaczęła się jednak dużo wcześniej. Urodzona w mieście Zanjan w skromnej rodzinie kucharza, pozostała od najmłodszych lat pod wrażeniem wuja, który został aresztowany po obaleniu reżimu Szacha w 1979 roku. Zapamiętała matkę, która każdego dnia słuchała, jak nadające z zagranicy rozgłośnie podają nazwiska rozstrzelanych tego dnia więźniów. Obawiała się, że znajdzie się wśród nich jej brat.

To na studiach fizyki atomowej Mohammadi poznała swojego męża, znanego już wówczas działacza społeczeństwa obywatelskiego Taghi Rahmaniego. Matka była przeciwna związkowi, uważała, że jedno albo drugie: rodzina albo działalność polityczna.

Narges Mohammad walczy o wolność z więzienia

Cena zaangażowania politycznego Mohammadi okazała się faktycznie ogromna. Mohammadi, z wykształcenia inżynier atomowy, od lat nie może wykonywać swojego zawodu. Podupadła na zdrowiu. Jej mąż, który sam spędził w więzieniu 13 lat, wyjechał w końcu z dziećmi do Paryża. Tego samego, w którym przez lata pozostawał na emigracji Ajatollah Chomeini, zanim sam przyniósł zniewolenie Iranowi.

Mohammadi uważa jednak, że droga do demokracji jest dla Iranu jedna. To budowa społeczeństwa obywatelskiego, świadomości politycznej obywateli. Od lat to więzienie traktuje jako bazę do kontynuowania swojej działalności. Stąd organizuje protesty, pisze programy polityczne. Chce udowodnić, że nawet kraj islamski może dać wolność swojemu narodowi.