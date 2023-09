Minister rolnictwa: Polska może się nie zgodzić na wejście Ukrainy do UE

Gdy Polska wchodziła do UE, musiała spełnić rygorystyczne warunki. I my musimy postawić Ukrainie warunki. Na tej zasadzie, która jest w tej chwili, nigdy polskie rolnictwo nie wygra z ukraińskim rolnictwem - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, dodając w Radiu Plus, że Polska może nie zgodzić się na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli nie zostaną zbudowane odpowiednie narzędzia.