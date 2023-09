- Nie mielibyśmy tego orzeczenia, gdybyśmy nie mieli tego z Coahuila dwa lata temu, ale to dzisiejsze ma większy zasięg jeśli chodzi o dostęp do aborcji - mówiła po środowym orzeczeniu Sądu Najwyższego Meksyku Isabel Fulda, zastępca dyrektora organizacji Grupa Informacyjna na rzecz Wyboru Reprodukcyjnego (GIRE). To ta organizacja skierowała sprawę do Sądu Najwyższego.



Środowe orzeczenie dotyczy całego Meksyku i oznacza zwiększenie dostępności aborcji w tym kraju

Sąd przychylił się do wniosku GIRE podważającego przepisy federalnego Kodeksu karnego i orzekł, że przepisy prawa, które kryminalizują aborcję, nie powinny dłużej obowiązywać.



Meksyk: 12 z 32 stanów już nie karze za aborcję

Orzeczenie otwiera możliwość przeprowadzania przez placówki systemu federalnej ochrony zdrowia w Meksyku zabiegów aborcji, co będzie mieć istotne znaczenie w związku z planami centralizacji systemu ochrony zdrowia w kraju.



Od czasu wyroku meksykańskiego Sądu Najwyższego z 2021 roku, 32 stany meksykańskie zaczęły stopniowo modyfikować stanowe Kodeksy karne usuwając z nich przepisy przewidujące kary za aborcję.



W ubiegłym miesiącu stan Aguascalientes stał się 12 meksykańskim stanem, który zdekryminalizował aborcję, po orzeczeniu Sądu Najwyższego dotyczącym tego stanu podobnym do tego, jakie zapadło w 2021 roku w sprawie dotyczącej stanu Coahuila.