W Chinach wprowadzono nagrodę pieniężna dla par, gdy panna młoda ma poniżej 25 lat

Lokalne władze we wschodnich Chinach obiecują parom "nagrodę" w wysokości 1000 juanów (137 dolarów), jeśli panna młoda jest w wieku 25 lat lub młodsza. Ma to zachęcić młodych obywateli do zawierania małżeństw.