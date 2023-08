Hiszpania: Pocałunek śmierci dla samczej przemocy. Afera w Hiszpańskiej Federacji Piłki Nożnej

Jednak oglądane na całym świecie obrazki były nie do powstrzymania. Cała kobieca reprezentacja Hiszpanii w piłce nożnej zapowiedziała, że bez dymisji Rubialesa nie będzie brała udział w rozgrywkach (kolejne są przewidziane już we wrześniu). Głos zabrał też premier Pedro Sanchez. Socjalista uznał, że „gest Rubialesa jest nie do zaakceptowania” a przeprosiny to „za mało”.

Co prawda RFEF to struktura niezależna od władz, jednak wymuszony pocałunek w usta to w Hiszpanii przestępstwo ścigane z mocy prawa. Moncloa (siedziba premiera) zapowiedziała więc, że jeśli nie zrobi tego federacja piłkarska, to rząd pozwie Rubialesa przed sądem administracyjnym. W sobotę Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zawiesiła Rubialesa w obowiązkach, na razie na 90 dni. W tym samym czasie sześciu trenerów hiszpańskiej reprezentacji złożyło dymisję. Wieczorem Rubialesa opuścił ostatni z wiernych: selekcjoner piłkarskiej kobiecej reprezentacji Hiszpanii Jorge Vilda, sam oskarżony parę miesięcy temu o brutalne zachowanie wobec piłkarek.

Sprawa Luisa Rubialesa to przełomowy moment w historii Hiszpanii?

Pocałunek całkowicie przysłonił hiszpańskie zwycięstwo w mundialu. Ale zdaniem największego hiszpańskiego dziennika „El Pais” to przełomowy moment w historii królestwa. Społeczeństwo jednoznacznie stanęło po stronie Hermoso bo po latach postępu feminizmu jest coraz bardziej świadome dotychczasowej pozycji kobiet w społeczeństwie. - Czułam się upokorzona i bezbronna tak, jak tyle innych z nas - wspomina zawodniczka.

Po śmierci Franco w 1975 roku Hiszpania stopniowo wybiła się na prowadzenia na świecie jeśli idzie o reformy cywilizacyjne. Jednak było to dziełem lewicy, a przede wszystkim takich premierów jak Felipe Gonzalez czy Jose Luis Zapatero. W bardziej konserwatywnej części społeczeństwa zmiana mentalności zachodziła znacznie wolniej. Wciąż codziennie w Hiszpanii średnio giną dwie kobiety z powodu przemocy domowej. I choć w rządzie Pedro Sancheza połową resortów kierują kobiety, to jeszcze nigdy królestwem nie rządziła pani premier. Kraj szykuje się natomiast do zmiany konstytucji tak, aby następczynią króla Felipe VI była księżniczka Asturii Eleonor.