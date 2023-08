Sąd w USA: Zażywający narkotyki ma konstytucyjne prawo do posiadania broni

Sprawa dotyczyła osoby zażywającej marihuanę i jest pokłosiem orzeczenia Sądu Najwyższego USA z ubiegłego roku, które rozszerzyło prawo do posiadania broni.

USA: Miał broń, palił marihuanę, został skazany. Niesłusznie?

Trzech sędziów sądu apelacyjnego z Nowego Orleanu uznało, że prawo federalne naruszyło konstytucyjne prawo mieszkańca Missisipi do posiadania broni, co gwarantuje druga poprawka do konstytucji USA.



Patrick Daniels został skazany na podstawie zakwestionowanych przepisów, po tym jak funkcjonariusze prawa znaleźli w jego samochodzie pistolet i karabin półautomatyczny w czasie kontroli drogowej. W samochodzie znaleziono też niedopałki po papierosach z marihuaną.

Chociaż Danielsa nie poddano testowi na obecność narkotyków w organizmie, sam mężczyzna przyznał, że czasem pali marihuanę, czego zakazuje federalne prawo. Został skazany na niemal cztery lata więzienia.