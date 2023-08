Kobieta pozwała gazetę za pisanie, że jej syn zmarł przez szczepionkę na COVID-19

Jeśli po wyborach Konfederacja wejdzie z kimś w koalicję, to raczej z Prawem i Sprawiedliwością - ocenił Artur Dziambor, prezes Wolnościowców. - Natomiast zaczynam wierzyć w to, co zapowiadają liderzy Konfederacji, czyli to, że będą się stawiali i nie dopuszczą do żadnych rządów - podkreślił.