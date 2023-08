8-latek chciał być superbohaterem. Pozwolił, by ugryzła go czarna wdowa

Jak informuje „Newsweek”, w boliwijskiej wsi Vichuloma doszło do groźnego wypadku. 8-letni chłopiec chciał zostać Spider-Manem, pochodzącym z komiksów Marvel Comics oraz filmów superbohaterem, który za sprawą ukąszenia pająka zyskał wyjątkowe zdolności – m.in. chodzenie po ścianach, nadludzką siłę i zręczność czy zmysł przewidywania zagrożenia. Ośmiolatek z Boliwii, by upodobnić się do swojego idola, postanowił znaleźć pajęczaka, który mu w tym pomoże.

Bawiąc się, dziecko zauważyło czarną wdowę, położył ją sobie na dłoni i sprowokował, by go ugryzła. Chłopiec włożył później pająka do słoika i wrócił do domu.

Choć niedługo po zajściu ośmiolatek zaczął odczuwać ból w całym ciele, nie chciał powiedzieć rodzicom co się stało. Dopiero kiedy ból się zaczął się nasilać, chłopiec ujawnił, co zrobił.

8-latek trafił do szpitala po ugryzieniu czarnej wdowy

8-letni chłopiec przetransportowany został do pobliskiego szpitala, gdzie podano mu surowicę, która zneutralizowała toksyczność jadu. Na szczęście stan chłopca się ustabilizował.