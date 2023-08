Chiny ograniczają dzieciom korzystanie ze smartfonów i internetu w nocy

Warto sprawdzać swoje prace, bo w 3/4 egzaminów, które widziałam, podwyższono punktację. Nasz rekord to aż o 14 proc. - mówi Aneta Korycińska, nauczycielka, polonistka i założycielka strony „Baba od polskiego". A wyższa punktacja to większe szanse w rekrutacji do liceum.