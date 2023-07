Szwedzka policja zatwierdziła w piątek prośbę o pozwolenie na spalenie Biblii.

Ma się to zdarzyć w sobotę przed ambasadą Izraela w Sztokholmie, dwa i pół tygodnia po tym, jak pozwolono innemu aktywiście spalić Koran przed głównym meczetem w stolicy Szwecji, wywołując ogromne poruszenie wśród muzułmanów na całym świecie. Doprowadziło to m.in. do wielkich protestów i szturmu na ambasadę Szwecji w stolicy Iraku, Bagdadzie

Czytaj więcej Polityka Turcja komentuje spalenie Koranu w Szwecji. W tle kwestia przyjęcia do NATO Minister spraw zagranicznych Turcji powiedział, że nieudane próby Szwecji w zapobieganiu paleniu Koranu budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa w związku z ewentualnym przystąpieniem tego kraju do NATO.

Według nieoficjalnych informacji wnioskodawcą spalenia Biblii jest młody mężczyzna, który twierdzi, że akt ten ma być reakcją na głośne spalenie Koranu przed meczetem w Sztokholmie pod koniec czerwca i „symbolicznym zgromadzeniem w imię wolności słowa”.

Przywódcy muzułmańscy i żydowscy starają się odwieść go od tego zamiaru, ale jak dotąd bezskutecznie - informuje portal Ynetnews.