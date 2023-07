Jaka pogoda będzie w Polsce w weekend, 8-9 lipca

Synoptycy są zgodni co do tego, że czeka nas bardzo gorący weekend w całej Polsce. Jest to spowodowane wyżem atmosferycznym, który wdarł się do Europy od strony południowo-zachodniej. W połączeniu z niżem atmosferycznym, który sformował się w rejonie Wielkiej Brytanii, utworzył się front atmosferyczny z gorącym powietrzem, zmierzający w kierunku Polski i wypychający znad naszego kraju niż wraz z masami zimnego powietrza, które ostatnio towarzyszyły Polakom, szczególnie we wschodniej części kraju.

Prognoza pogody na sobotę, 8 lipca

Temperatura ma się wahać w sobotę między 31 stopni Celsjusza na zachodzie Polski, ok. 29 stopni Celsjusza w Polsce centralnej, natomiast na wschodzie wyniesie ok. 26 stopni Celsjusza. Wieczorem temperatura na zachodzie temperatura będzie się wahać między 19 a 21 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce temperatura wieczorem będzie podobna, natomiast na wschodzie temperatura ma spaść do 15 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na niedzielę, 9 lipca

Niedziela ma być jeszcze cieplejsza niż sobota. Temperatura ma sięgać nawet 33 stopni Celsjusza w zachodniej części polski. W centralnej odnotujemy nieznaczny wzrost temperatury, do około 30 stopni, a na wschodzie temperatura wzrośnie do 27 stopni. Wieczór również ma być cieplejszy - termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na zachodzie do 16 na wschodzie.

Pogoda nad morzem w weekend 8-9 lipca

Nad polskim morzem też można spodziewać się wysokich temperatur. Termometry mają pokazać między 24 a 27 stopni Celsjusza. Wieczory też mają być ciepłe - temperatura ma nie spadać poniżej 15 stopni. Natomiast temperatura wody w Bałtyku, przy polskim nabrzeżu, wynosi 19 stopni Celsjusza.

IMGW wyda alerty?

IMGW rozważa wydanie alertów bezpieczeństwa dla kilku polskich województw, w związku z zagrożeniem przelotnych burz z gradem i wysokich upałów w zachodniej części kraju. Potencjalnie na liście może znaleźć się nawet dziesięć województw. Mowa o wszystkich województwach znajdujących się na zachodzie i południowym zachodzie polski, gdzie temperatury mają być najwyższe. Synoptycy przypominają by w trakcie upalnych dni pić dużo wody i smarować się kremami zawierającymi filtry UV.