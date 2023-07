Szlak pieszy na Gubałówkę blokowany. Góralka domaga się 5 złotych

Takie działania podważają własność spółki PKL i Skarbu Państwa poprzez stawianie ogrodzenia w poprzek ogólnodostępnego szlaku oraz są również w sprzeczności z dbałością o dobry wizerunek Miasta Zakopane Marta Grzywa, przedstawicielka biura prasowego PKL

Z oświadczenia przedstawicielki PKL wynika, że "prowadzone działania kilku osób blokujące przejście na udostępnionej przez PKL ścieżce na Gubałówce zostały podjęte bez zgody PKL, co więcej naruszają zabezpieczenia górskiej ścieżki, poprzez montowanie na szlaku własnych budowli".



- Takie działania podważają własność spółki PKL i Skarbu Państwa poprzez stawianie ogrodzenia w poprzek ogólnodostępnego szlaku oraz są również w sprzeczności z dbałością o dobry wizerunek Miasta Zakopane. W związku z zaistniałą sytuacją Polskie Koleje Linowe wezwały Policję i wystąpiły z żądaniem zaprzestania naruszania prawa własności PKL oraz działań uderzających bezpośrednio w turystów, którzy nie są świadomi zaistniałej sytuacji - oświadczyła Grzywa.

Gubałówka: Jeśli nie szlakiem pieszym, to kolejką linową

Gubałówka to wzniesienie górujące od strony północno-zachodniej nad Zakopanem. Liczy od 1120 m na wschodnim końcu do 1129 m na zachodnim końcu. Oprócz wejścia szlakiem pieszym można się do niej dostać - płatnie - kolejką linową zarządzaną przez PKL.