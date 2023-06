Brytyjczyk próbował wspiąć się na 123-piętrowy budynek. Skończył na 73 piętrze

Budynek Lotte World Tower ma 554,5 metra wysokości, a wraz z iglicą - 555,7 metra.

Rankiem na szczyt budynku, po jego fasadzie, bez żadnych zabezpieczeń, próbował wspiąć się 24-letni Brytyjczyk, który został jednak, mniej więcej w połowie drogi, zmuszony przez funkcjonariuszy policji do przerwania wspinaczki i wejścia do budynku.



Brytyjczyk wspinał się na wieżowiec przez ponad godzinę. Na miejscu szybko pojawili się policjanci i strażacy.



Mężczyzna dotarł na wysokość 73 piętra, gdy policjanci i strażacy zmusili go do przerwania wspinaczki i wejścia do budynku - poinformował przedstawiciel południowkoreańskiej straży pożarnej.