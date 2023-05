Kierowca autobusu stanie się nietykalny. Nowe przepisy już od czerwca

Ochronę funkcjonariusza publicznego ma obecnie wąski krąg zawodów. To nauczyciele, strażnicy łowieccy, lekarze, farmaceuci i ratownicy medyczni. Senator Adam Szejnfeld chciał, by do nowelizacji włączyć także kontrolerów, którzy sprawdzają bilety pasażerów. To jednak nie przeszło.

Nowelizowana ustawa obejmie szczególnym rodzajem ochrony prawnej tylko „osoby wykonujące przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym w czasie pracy i w związku z kierowaniem nim oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, członków obsady pociągu, a także pracowników obsługi technicznej i utrzymania porządku, którzy w razie potrzeby mogą wchodzić w skład obsady pociągu”.

Karana będzie także czynna napaść na kierowcę – za działanie wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Będzie za to grozić do dziesięciu lat pozbawienia wolności, lub do 12, jeżeli doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu takiej osoby.

Pod koniec października 2021 r. w Poznaniu dwaj mężczyźni jadący linią 169 pili alkohol, byli głośni i wulgarni. Gdy kierowca autobusu zainterweniował, został brutalnie pobity, sprawcy złamali mu nos i oczodół – do pracy wrócił po trzech miesiącach. Rok temu sąd skazał jednego z agresorów na dwa lata i osiem miesięcy więzienia oraz 10 tys. zł zadośćuczynienia, drugiego na dwa lata i 5 tys. zł zadośćuczynienia.

– Bardzo pozytywnie odbieramy te zmiany w prawie. Są one potrzebne i wyczekiwane przez kierowców i motorniczych – mówi Tomasz Kunert, rzecznik ZTM w Warszawie, po której każdego dnia jeździ 1500 autobusów i 400 tramwajów. W ubiegłym roku doszło do 11 napaści na kierowców w stolicy, a tylko w marcu tego roku – czterech.