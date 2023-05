40-letni Jason Kennison zmarł z powodu wycieńczenia w rejonie między szczytem a najwyższym obozem - poinformował we wtorek szerpa Ang Tshering z firmy Asian Trekking Co.



- Był na szczycie świata, dosłownie, na szczycie świata i to jest to, co zawsze chciał osiągnąć i osiągnął to - powiedziała matka Kennisona, Gill, na konferencji prasowej w rodzinnym miasteczku Australijczyka, Mallali.



Od trzech dni za zaginionych uważa się dwóch himalaistów z Singapuru i Malezji, którzy próbowali zdobyć Mount Everest.