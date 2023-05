Japonia: Policja poszukuje wędkarza, znalaziono ludzką głowę. Atak niedźwiedzia?

Jezioro Shumarinai, znajdujące się w północnej części Hokkaido, przyciąga wielu wędkarzy, których kuszą występujące w jego wodach taimeny sachalińskie oraz pstrągi i stynki japońskie.



W ostatnich latach liczba ataków niedźwiedzi na ludzi w Japonii rosła - w 2019 roku, jak wynika z danych Ministerstwa Środowiska Japonii, doszło do 140 takich ataków w całym kraju. W 2020 roku między kwietniem a sierpniem doszło do 56 takich ataków. Do większości z nich dochodzi na wyspie Hokkaido.