Do UE należy obecnie 27 państw.

Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wiązało się z poważnymi wyzwaniami m.in. dla Wspólnej Polityki Rolnej. Ukraina jest dużym producentem żywności - gdy, w związku z wojną Rosji z Ukrainą, granice krajów UE zostały otwarte dla ukraińskich produktów, ceny pszenicy i innych zbóż w tych krajach (w tym w Polsce) znacząco spadły, co wywołało protesty rolników i doprowadziło do tego, że m.in. Polska zamknęła na kilka dni granice dla ukraińskiej żywności, a później Warszawa uzgodniła z Kijowem, że ukraińska żywność będzie przejeżdżać przez Polskę jedynie tranzytem.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy kiedy, ich zdaniem, Ukraina powinna zostać członkiem Unii Europejskiej.

Na tak zadane pytanie 31,1 proc. respondentów odpowiedziało "jak najszybciej, nawet w tym roku".

34,4 proc. ankietowanych uważa, że Ukraina powinna zostać członkiem UE zaraz po zakończeniu wojny.