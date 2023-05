Fanka rodziny królewskiej zatrzymana podczas koronacji. Złożyła skargę

36-letnia fanka brytyjskiej rodziny królewskiej przypadkowo została zatrzymana podczas koronacji Karola III. Funkcjonariusze policji myśleli, że kobieta należy do grupy aktywistów ekologicznych "Just stop oil". - To było po prostu szokujące i bardzo emocjonalne. To nie jest coś, czego można się spodziewać. To się nigdy nie powinno wydarzyć - powiedziała w rozmowie z BBC.